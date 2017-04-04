40% читателей назвали поражение от Донского самым неожиданным в карьере Федерера

«Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором интересовался мнением читателей о том, какое поражение швейцарца Роджера Федерера стало самым неожиданным в его карьере. 40% пользователей проголосовали за проигрыш уроженца Базеля россиянину Евгению Донскому во втором круге турнира в Дубае в марте 2017 года со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Подробно об этой победе Донской рассказал в интервью «Чемпионату».
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
— Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7 — 1413 (40%).
— Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7 — 888 (25%).
— Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7 — 330 (9%).
— Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7 — 262 (8%).
— Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6 — 173 (5%).
— Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7 — 122 (4%).
— Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6 — 105 (3%).
— US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6 — 84 (2%).
— Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7 — 76 (2%).
— Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7 — 63 (2%).
Всего голосов: 3516.