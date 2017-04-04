Фиссетт: Конта много внимания уделяет психологии и контролю над эмоциями

Вим Фиссетт, тренер британки Йоханны Конты, рассказал, что его подопечная очень много работает над своей психологической устойчивостью на корте. На минувшей неделе 25-летняя уроженка Сиднея стала победительницей турнира в Майами.
«У всех есть свои привычки и рутина. В прошлом Йоханна много внимания уделяла психологическим аспектам и контролю над эмоциями на корте. Она и сейчас продолжает делать упражнения и использует приёмы, чтобы оставаться сильной психологически. Я очень рад, что она продолжает работать над этим аспектом так же усердно, как и над подачей и приёмом», — цитирует Фиссетта официальный сайт тура.