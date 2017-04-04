Курье: хотел бы видеть в сборной США Сампраса и Агасси

Капитан сборной США в Кубке Дэвиса Джим Курье прокомментировал неучастие Бернарда Томича в четвертьфинале Мировой группы турнира между сборными Австралии и США.
«В прошлом году Берни был очень суров с нами. Думаю, Хьюитт и другие парни расстроены, что Томич не поможет им в предстоящем матче, но у них есть Ник Кирьос, играющий потрясающе в этом сезоне, да и Джордан Томпсон опасен, хотя и не стоит высоко в рейтинге. В Кубке Дэвиса рейтинг часто не имеет никакого значения.
Я бы тоже хотел видеть в своей команде Пита Сампраса, Андре Агасси или Тодда Мартина, но я доволен своими ребятами, и мне предстоит много узнать о них в этот уик-энд», — приводит слова Курье Tennis World.