Стосур: рада, что победила в двух сетах. В противостоянии с Янкович это непросто

Австралийка Саманта Стосур поделилась впечатлениями после победы над сербкой Еленой Янкович во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:1, 6:3.
«Я восемь часов тренировалась на грунтовых кортах и довольна тем, как начала матч. Я рада, что победила в двух сетах. В противостоянии с Еленой это сделать непросто. У нас уже случались очень долгие матчи. Рада, что сегодня я прошла дальше.
С первой тренировки я комфортно себя чувствовала на корте. В прошлом году я на грунте выступала отлично. После хорошей игры в Майами я стараюсь продолжать в том же духе.
Многое зависело от моей подачи. Если я точно попадаю в нужные точки, то моей сопернице приходится непросто. Если я попадаю 65% подач или больше, это хорошо. На грунте этот показатель может быть выше. В прошлом году мой процент выигрышей на первой подаче был просто ужасным. Сегодня я старалась уделить этому большое внимание. Получилось хорошо», — цитирует Стосур официальный сайт тура.