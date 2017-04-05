Веснина: я стараюсь брать пример с Винус и Серены Уильямс

Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, призналась, что старается всегда ставить перед собой новые цели, и сказала, что в этом её мотивируют сёстры Уильямс.
«В теннисе после победы всегда начинается новый турнир и появляются другие цели. Я голодна до новых достижений. Винус и Серена — прекрасные примеры игроков, которые всегда хотят большего. Я не знаю, как они это делают. То, чего достигла Серена, поражает. Я стараюсь быть такой, как они: ставлю перед собой цель, стараюсь её достичь, а затем ставлю новую. Шаг за шагом», — цитирует Веснину официальный сайт тура.