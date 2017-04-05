Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Веснина: я стараюсь брать пример с Винус и Серены Уильямс

5 апреля 2017, среда. 11:32. Теннис
Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, призналась, что старается всегда ставить перед собой новые цели, и сказала, что в этом её мотивируют сёстры Уильямс.

«В теннисе после победы всегда начинается новый турнир и появляются другие цели. Я голодна до новых достижений. Винус и Серена — прекрасные примеры игроков, которые всегда хотят большего. Я не знаю, как они это делают. То, чего достигла Серена, поражает. Я стараюсь быть такой, как они: ставлю перед собой цель, стараюсь её достичь, а затем ставлю новую. Шаг за шагом», — цитирует Веснину официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Елена Веснина Серена Уильямс
Хочу фигуру, как у Ким Кардашьян
Хочу фигуру, как у Ким Кардашьян
Fitness
Новости. Теннис
5 апреля 2017, среда
11:32 Веснина: я стараюсь брать пример с Винус и Серены Уильямс
11:27 Лучич-Барони: немногие знают, что грунт, пожалуй, моё любимое покрытие
10:35 Суарес-Наварро: я всё ещё не чувствую, что готова на сто процентов
10:19 Стосур: рада, что победила в двух сетах. В противостоянии с Янкович это непросто
09:40 Кербер: мне было нелегко найти свой ритм в первом сете матча со Скьявоне
09:19 12 эйсов помогли Бабош обыграть Керкхове на старте турнира в Монтеррее
09:15 Лучич-Барони, Шафаржова, Бегу, Эррани вышли во второй круг в Чарльстоне
07:54 Стосур разгромила Янкович во втором круге турнира в Чарльстоне
07:06 Кербер стартовала на турнире в Монтеррее с волевой победы над Скьявоне
02:33 Хромачёва проиграла Корне на старте турнира в Монтеррее
00:41 Федерер 29 апреля примет участие в выставочном матче в Сиэтле
4 апреля 2017, вторник
23:36 Макарова: очень хотела выиграть первый матч в Монтеррее
22:11 Веснина сыграет с 18-летней Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне
21:57 Роджерс станет первой соперницей Кис на турнире в Чарльстоне
20:37 Макарова обыграла Аллертову в первом круге турнира в Монтеррее
19:49 Путинцева проиграла Линетт в первом круге соревнований в Чарльстоне
18:15 Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в Чарльстоне
17:54 Курье: хотел бы видеть в сборной США Сампраса и Агасси
16:28 Фоньини может не сыграть с Бельгией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
16:09 Текстовая онлайн-трансляция матча Аллертова — Макарова в Монтеррее
15:17 ATP начала голосование по лучшему удару «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами
14:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Ковинич в Чарльстоне
13:30 Суарес-Наварро пообщалась с юными пациентами больницы в Монтеррее
13:20 Фиссетт: Конта много внимания уделяет психологии и контролю над эмоциями
13:01 Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса будет самым напряжённым?
12:44 40% читателей назвали поражение от Донского самым неожиданным в карьере Федерера
12:29 Гарсия: я очень рада, что смогла вернуться в игру и вновь найти свой ритм
11:53 Павлюченкова: я довольна тем, как справилась в непростых условиях
11:35 Пуиг: обожаю грунт. Особенно когда, уходя с корта, вижу, какая я грязная
10:34 Янкович: временами Александрова оказывала на меня большое давление
10:22 Одзаки и Дей — кандидаты на звание «Прорыв месяца»
09:57 Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта
09:05 Дзаламидзе и Минелла проиграли на старте турнира в Монтеррее в парном разряде
09:03 Гарсия пробилась во второй круг турнира в Монтеррее, Бушар выбыла
09:02 Зигемунд одолела Цуренко и сыграет с В. Уильямс на турнире в Чарльстоне
02:55 Кузнецова выразила соболезнования пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге
02:35 Павлюченкова обыграла Марию и вышла во 2-й круг турнира в Монтеррее
00:52 Янкович разгромила Александрову и вышла на Стосур на турнире в Чарльстоне
3 апреля 2017, понедельник
23:57 Петкович и Жабер вышли во второй круг турнира в Чарльстоне
22:57 Остапенко обыграла Богдан и вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне
22:45 17 эйсов помогли Броэди одолеть Беллис и выйти во 2-й круг турнира в Монтеррее
21:58 Бондаренко не пустила Родину во 2-й круг турнира в Чарльстоне
21:44 Пуиг и Риске вышли во второй круг турнира в Чарльстоне
19:58 Текстовая онлайн-трансляция матча Янкович — Александрова в Чарльстоне
18:46 Конта снялась с турнира в Чарльстоне из-за травмы плеча
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+