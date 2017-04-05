Типсаревич: не уверен, что у Роджера были бы шансы в игре с прошлогодним Новаком

Бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич заявил, что успешное выступление швейцарца Роджера Федерера в этом сезоне во многом связано с игровыми проблемами британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича.
«Федерер — великий чемпион, но одна из причин такого успешного выступления в этом сезоне состоит в том, что Маррей и Джокович не играют в свой лучший теннис. Я не уверен, что у Роджера были бы шансы в матче с прошлогодним Новаком. Я говорю так не потому, что Новак — мой друг, а потому, что действительно так думаю», — цитирует Типсаревича Sport Klub.