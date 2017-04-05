Британец Маррей приступил к тренировкам на грунте

Первая ракетка мира британец, который пропустил турнир серии «Мастер» в Майами из-за проблем с правым локтем, с понедельника, 3 марта, тренируется на грунтовых кортах Всеанглийского теннисного клуба, сообщает Daily Mail. Маррей проводит тренировки со своим наставником, а также тренером по физподготовкеи физиотерапевтомПо информации издания, Маррей уже в скором времени планирует отправиться в Монте-Карло, где 16 апреля стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс». Также в планах Энди выступление в благотворительном «Матче для Африки» противВозвращение Маррея означает, что он намерен защитить рейтинговые очки, которые набрал с середины апреля 2016 года.