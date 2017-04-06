Касаткина: я была готова провести пять часов на корте

Россиянка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Чарльстоне над пуэрториканкой Моникой Пуиг со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.
«Каждый раз наши матчи получаются долгими, по три сета, так что я была готова провести пять часов на корте. Я была так рада провести первую тренировку на грунте в Майами. Мне так нравится скользить и придавать мячу вращение. На корте игра получается медленной и более комбинационной, чем на харде.
На харде ты просто стараешься двигаться и поскорее принимать мяч. Розыгрыши получаются короткими. Я же больше предпочитаю грунт.
Я люблю Чарльстон, потому что сюда мы приезжаем из Индиан-Уэллса и Майами, где всё одинаковое. А здесь другие дома и люди. Еда здесь просто невероятная. Каждый ресторан — это нечто особенное. Я очень рада находиться здесь после полутора месяцев в типичной Америке», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.