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Столлар: не буду долго радоваться победе над Весниной, впереди новая игра

6 апреля 2017, четверг. 10:38. Теннис
Венгерка Фанни Столлар поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Еленой Весниной в матче второго круга турнира в Чарльстоне со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

«Мне было нелегко после пяти нереализованных матчболов, но я оставалась сильной психологически и чувствовала, что буду держаться до конца. Я просто концентрировалась на каждом розыгрыше и старалась не давать сопернице выполнять простые удары.

Ощущения прекрасные, но ещё ничего не закончено. Я не буду слишком долго радоваться победе, ведь впереди следующая игра», — цитирует Столлар официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Веснина
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