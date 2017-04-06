Столлар: не буду долго радоваться победе над Весниной, впереди новая игра

Венгерка Фанни Столлар поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Еленой Весниной в матче второго круга турнира в Чарльстоне со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
«Мне было нелегко после пяти нереализованных матчболов, но я оставалась сильной психологически и чувствовала, что буду держаться до конца. Я просто концентрировалась на каждом розыгрыше и старалась не давать сопернице выполнять простые удары.
Ощущения прекрасные, но ещё ничего не закончено. Я не буду слишком долго радоваться победе, ведь впереди следующая игра», — цитирует Столлар официальный сайт тура.