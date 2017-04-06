В. Уильямс: я думала, что Зигемунд проводит лучший матч в своей жизни

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после поражения от немки Лауры Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 5:7.
«Я думала, что соперница проводит лучший матч в своей жизни. Я почти выиграла его, но в итоге всё же потерпела поражение. Я демонстрировала свой лучший теннис, выполняла удары навылет, но она отвечала тем же. У меня на это ответа не было. Я не знаю, могла ли сделать больше. В начале я допустила несколько ошибок, но затем я стала всё делать правильно. Каким-то образом я всё же проиграла», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.