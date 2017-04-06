Осака: мне не нравится проводить долгие розыгрыши

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Чарльстоне над китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — американку Шелби Роджерс.
«Мне не нравится проводить долгие розыгрыши. На харде моя игра основывается на том, что нужно выполнить пару ударов в угол, а затем завершить розыгрыш ещё одним ударом. На грунте мячи тяжелее и розыгрыши идут дольше. Я давно так не играла, поэтому всё ещё адаптируюсь.
Шелби очень хорошо играет на грунте. Мы уже дважды встречались с ней на этом покрытии», — цитирует Осаку официальный сайт тура.