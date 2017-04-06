Возняцки одолела Бек во втором круге соревнований в Чарльстоне

Датчанка Каролина Возняцки (5) во втором круге турнира в Чарльстоне переиграла немку Аннику Бек со счётом 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, проиграла 3 гейма на своей подаче, а процент попадания её первой подачи составил 81%.
За выход в четвертьфинал Каролина поспорит с австралийкой Анастасией Родионовой (Q).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Бек в Чарльстоне