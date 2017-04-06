Руседски: нет правил, по которым Шарапова должна возвращаться с самого дна

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением относительно решения организаторов турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме предоставить «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, чья 15-месячная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекает 26 апреля.
«Организаторы турниров хотят иметь в списке участниц Шарапову, потому что она обеспечивает большую посещаемость. Где она играет, там все билеты быстро распродаются. Организаторов можно понять, но надо смотреть на ситуацию и с точки зрения игроков.
Они считают, что Шарапова должна начинать возвращение с самого низа. Однако нет никаких правил, по которым она должна начинать путь с самого дна. Всё-таки теннис — это развлечение», — приводит слова Руседски Tennis World.