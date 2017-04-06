Люти: следующая большая цель Федерера — Уимблдон

Тренери капитан сборной Швейцарии в Кубке Дэвисапрокомментировал успешное выступление 35-летнего уроженца Базеля в текущем сезоне.«Мы постоянно работали над игрой Роджера, чтобы она становилась агрессивнее. Он готов совершенствоваться и никогда не останавливается. Кроме того, он три года назад поменял ракетку и сейчас полностью адаптировался к ней. Мы все знаем, на что он способен. Когда в декабре я увидел его форму, то сказал ему, что он может выиграть Australian Open.Многие думали, что после победы в Мельбурне у него наступит спад, но этого не произошло. Не хочу умалять достоинств других игроков, но не думаю, что кто-то мог бы сделать то, что сделал Федерер. Теперь наша следующая большая цель — Уимблдон. Может ли он стать первым в рейтинге? Конечно! Сейчас все говорят об этом. Но первое место не является для нас приоритетом. Ему ещё надо выиграть много матчей, чтобы стать первым. Впереди крупные турниры в Монте-Карло, Мадриде и Риме, которые Роджер пропустит, так что у его соперников будут шансы набрать очки. Кто знает, может, первым скоро станет Надаль», — приводит слова Люти Neue Zürcher Zeitung.