Касаткина победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Чарльстоне переиграла австралийку Дарью Гаврилову (9) со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Поединок продолжался 2 часа 17 минут. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, реализовала 8 брейк-пойнтов из 10, проиграв 5 геймов на своей подаче. Отметим, что обе теннисистки показали высокий процент попадания первой подачи: 84% у Касаткиной и 81% у Гавриловой.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бегу (10).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Гаврилова в Чарльстоне