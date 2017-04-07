Шафаржова проиграла Зигемунд в 3-м круге турнира в Чарльстоне

Чешская теннисистка(15) проиграла в третьем круге турнира в Чарльстоне немецкой спортсменке Лауре Зигемунд со счётом 2:6, 3:6.Поединок продолжался 1 час 21 минуту. На счету Шафаржовой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. У Зигемунд 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 из 7 брейк-пойнтов реализовано.В четвертьфинале турнира Лаура Зигемунд встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (8), которая в третьем круге переиграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.