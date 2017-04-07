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175 лет назад 2016
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Шафаржова проиграла Зигемунд в 3-м круге турнира в Чарльстоне

7 апреля 2017, пятница. 02:39. Теннис
Чешская теннисистка Люси Шафаржова (15) проиграла в третьем круге турнира в Чарльстоне немецкой спортсменке Лауре Зигемунд со счётом 2:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. На счету Шафаржовой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. У Зигемунд 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 из 7 брейк-пойнтов реализовано.

В четвертьфинале турнира Лаура Зигемунд встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (8), которая в третьем круге переиграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.

Чарльстон 2017 . 3-й круг
07 апреля 2017 года, пятница. 00:40 МСК
Люси
Шафаржова
Лаура
Зигемунд
2:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Люси Шафаржова WTA
Новости. Теннис
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