Лучич-Барони сыграет с Роджерс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони и американка Шелби Роджерс сыграют в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.
Лучич-Барони (11) в третьем круге обыграла голландскую спортсменку Кики Бертенс (7) со счётом 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 48 минут. У Бертенс 4 эйса, 10 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов. Лучич-Барони 3 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
Шелби Роджерс на стадии третьего круга победила японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:2. Их поединок длился 1 час 30 минут. На счету обеих соперниц по 2 эйса и ни одной двойной ошибки. Роджерс реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов, а Осака — 1 из 8.