Возняцки: Родионова старалась сломать мой ритм, но я всё же смогла победить

Датчанка Каролина Возняцки поделился впечатлениями после победы над австралийкой Анастасией Родионовой в третьем круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:3, 6:3. Следующей соперницей бывшей первой ракетки мира будет Елена Остапенко из Латвии.
«В матче с Родионовой условия были непростыми из-за ветра. К тому же на корте было прохладно, а соперница не давала мне найти нужный ритм. Конечно, она много выступает в парном разряде, поэтому часто шла вперёд, выполняла укороченные удары, мощные удары, а затем медленные. Она старалась сломать мой ритм, но я всё же смогла вырвать победу.
Думаю, я хорошо готова к следующему матчу. Сегодня я провела немало времени на грунтовом покрытии и чувствую, что могу просто выйти на корт и показать свой максимум. Перед началом турнира у меня была всего одна тренировка, так что я приобретала опыт уже по ходу матчей», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.