Касаткина: перед турниром в Чарльстоне у меня больших ожиданий не было

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Чарльстоне над австралийкой Дарьей Гавриловой со счётом 6:3, 4:6, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Ириной Бегу.
«Сегодня играть было нелегко. Выходишь на корт, подбрасываешь мяч, а он улетает на трибуны. К тому же я играла со своей подругой, так что было сложно вдвойне. Однако игра получилась отличной, и я очень рада победе.
Перед началом каждого турнира мы говорим: „Представь, что предстоит играть друг с другом“. Но, как правило, этого не происходит. А в этот раз получилось. Всё равно вечером мы отправимся на ужин вместе.
Во втором сете мой тренер вышел на корт и сказал, что я начала играть слишком мягко и перестала двигаться. Он был прав. В третьем сете я заставила себя играть агрессивно, больше двигаться.
У меня было несколько сложных месяцев, когда я не могла выиграть ни одного матча. Так что и перед этим турниром у меня больших ожиданий не было. Я просто была рада вернуться на грунт. На этом покрытии я могу играть так, как люблю. Очень рада, что смогла выйти в четвертьфинал
Бегу будет очень мотивирована, потому что уже дважды проиграла мне. Она постарается сыграть как можно лучше. Конечно, на грунте она сильнее. Именно на этом покрытии она добивалась своих лучших результатов. Именно на грунте я проиграла ей в Риме в прошлом году. Мне нужно хорошо подготовиться, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.