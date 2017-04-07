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175 лет назад 2016
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Кузнецова: опасаюсь ли встречи с Шараповой? Нет, а чего тут бояться?

7 апреля 2017, пятница. 15:21. Теннис
Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о том, что она сейчас переживает вторую молодость, а также поделилась ожиданиями от возвращения в тур её соотечественницы Марии Шараповой. Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года за употребление мельдония.

«Ой, разговоры про мою вторую молодость я слышу последние лет пять. Идёт 16-й год моей профессиональной карьеры, так что я уже сбилась со счёту, какая там у меня молодость. Для меня главное, что я прогрессирую и соревнуюсь с лучшими спортсменами мира.

Мотивация всегда разная. Каждый год ищу какие-то ключи к успеху. В этом году я по-настоящему ощутила, как люблю заниматься теннисом и как люблю побеждать. Я поняла, что бесконечные тренировки и огромное количество времени на корте – не самое главное. Когда меньше тренируешься или меняешь типы тренировочных занятий, ты можешь лучше подготовиться психологически. В том числе поэтому стараюсь сократить количество турниров, в которых принимаю участие.

Опасаюсь ли встречи с Шараповой в первых кругах? Да нет, а чего тут бояться? Можно подумать, я в первый раз против Маши будут играть. Мне кажется, она сможет вернуться на свой уровень. Да, будет нелегко и для этого потребуется время. Я думаю, что она продолжала тренироваться, поэтому всё возможно», — цитирует Кузнецову «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
7 апреля 2017, пятница
15:21 Кузнецова: опасаюсь ли встречи с Шараповой? Нет, а чего тут бояться?
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Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
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