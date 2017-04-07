Кузнецова: нам с Младенович нужно сыграться, но время для этого есть

Россиянкарассказала, как появилась идея встать в пару с француженкой. Спортсменки играют вместе с турнира в Индиан-Уэллсе.«Кристина сама мне написала. Я долго думала – играть ли пару вообще? До этого мне поступало много предложений, и я до сих пор сомневаюсь, потому что играть пару и одиночку на высоком уровне очень тяжело. Мне не 16 лет, и хочется сохранять силы на одиночные матчи, но Кристине я сказала: «Давай попробуем». Пока нам комфортно, мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Конечно, нам нужно сыграться, но время для этого есть.Сильно ли отличается Младенович по стилю от моих предыдущих партнёрш — Навратиловой, Павлюченковой, Касаткиной? Вы знаете, это всё равно что попросить вас сравнить вашу девушку с бывшей. Вы же не можете это сделать, правильно? Точно так же я не могу сравнить своего молодого человека с предыдущим – это невозможно. У каждого свой уровень», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».