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175 лет назад 2016
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Кузнецова: нам с Младенович нужно сыграться, но время для этого есть

7 апреля 2017, пятница. 22:52. Теннис
Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, как появилась идея встать в пару с француженкой Кристиной Младенович. Спортсменки играют вместе с турнира в Индиан-Уэллсе.

«Кристина сама мне написала. Я долго думала – играть ли пару вообще? До этого мне поступало много предложений, и я до сих пор сомневаюсь, потому что играть пару и одиночку на высоком уровне очень тяжело. Мне не 16 лет, и хочется сохранять силы на одиночные матчи, но Кристине я сказала: «Давай попробуем». Пока нам комфортно, мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Конечно, нам нужно сыграться, но время для этого есть.

Сильно ли отличается Младенович по стилю от моих предыдущих партнёрш — Навратиловой, Павлюченковой, Касаткиной? Вы знаете, это всё равно что попросить вас сравнить вашу девушку с бывшей. Вы же не можете это сделать, правильно? Точно так же я не могу сравнить своего молодого человека с предыдущим – это невозможно. У каждого свой уровень», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
7 апреля 2017, пятница
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