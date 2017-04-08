Джонсон и Сок принесли США первое очко в матче 1/4 финала КД с Австралией

Сборная США сократила отставание от Австралии в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. В парном матчеобыграли Сэма Грота и Джона Пирса в пяти сетах — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3, принеся США первое очко.Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. На счету американцев 4 эйса, 35 виннеров, 2 двойные и 29 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Австралийцы подали навылет 9 раз, заработали 42 виннера, совершили 5 двойных и 29 невынужденных ошибок и использовали 3 брейковых шанса из 12.Австралия — США — 2-1.