Касаткина: теперь я знаю, в чём заключается моя игра

Россиянка Дарья Касаткина, переигравшая в четвертьфинале турнира в Чарльстоне румынку Ирину Бегу со счётом 6:4, 6:1, рассказала об особенностях своего стиля игры.
«Ещё несколько месяцев назад я не могла ответить на вопрос, в чём состоит моя игра. Но сейчас я знаю ответ. Я играю с вращением и движением мяча по корту. Раньше я больше играла в защите, но сейчас я стараюсь действовать агрессивнее, потому что женский теннис движется в этом направлении. Я должна адаптироваться и приспособиться к этой манере игры», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.