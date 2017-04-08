Павлюченкова: когда Бабош нашла свой ритм, я оставалась спокойной

Россиянка Анастасия Павлюченкова, переигравшая в четвертьфинале турнира в Монтеррее венгерку Тимю Бабош со счётом 6:2, 3:6, 7:5, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.
«Я начала чувствовать усталость, потому что это трудная и долгая поездка для меня, но старалась сохранять спокойствие и продолжать играть. В третьем сете я уступала, а соперница нашла свой ритм. Она здорово выполняла удары и удивительно подавала. Думаю, Тимя одна из лучших теннисисток в WТА по уровню подачи.
Я просто боролась в каждом розыгрыше и до конца верила в себя. Это помогло мне победить», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.