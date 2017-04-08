Джокович: постепенно обретаю свою лучшую форму

Серб Новак Джокович, переигравший в матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса испанца Альберта Рамоса со счётом 6:3, 6:4, 6:2, прокомментировал ход встречи.
«Я очень доволен своей подачей. Пожалуй, я показал лучший уровень игры на подаче за последние несколько месяцев. Это очень хорошо для меня. Я играл с теннисистом, который мгновенно наказывает вас, если вы даёте ему хотя бы немного времени. Поэтому я старался не давать ему времени.
Я доволен своей игрой. Понимаю, что двигаюсь в правильном направлении и постепенно обретаю свою лучшую форму. Если капитан попросит меня сыграть в паре, то я соглашусь. После шести лет уверенных результатов трудно смириться с тем, что не можешь играть на максимуме. Я должен найти способ вернуться к своей лучшей форме», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.