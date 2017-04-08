Иванишевич: только Джокович может остановить Надаля на «Ролан Гаррос»

Экс-вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»-2017.
«Мне сложно сказать, что произошло с Новаком Джоковичем, поскольку только он знает, что творится в его голове, и только он способен вернуть себя в боевое состояние, потому что он великий чемпион. Ему необходимо добиться одного-двух хороших результатов, чтобы вернуться туда, где он должен быть.
Что касается „Ролан Гаррос“, то фаворитом будет Рафаэль Надаль, а единственный, кто может остановить его — Джокович. Федерер играет великолепно и способен увеличивать количество титулов, однако он не слишком любит играть на грунте», — приводит слова Иванишевича Tennis World.