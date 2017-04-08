<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Ролан Гаррос 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Lifestyle
Fitness
Run
City
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
23:15
Касаткина: наконец-то я в финале!
23:05
Зигемунд: в матче с Касаткиной будто кто-то выключил меня из сети
22:52
Павлюченкова в 4-й раз вышла в финал турнира в Монтеррее
22:37
Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
20:38
Сборная Сербии досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с французами
09:25
Касаткина: теперь я знаю, в чём заключается моя игра
10:59
Джокович: постепенно обретаю свою лучшую форму
22:37
Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
15:25
Джокович: Кубок Дэвиса надо проводить по примеру чемпионата мира по футболу
02:45
Павлюченкова обыграла Бабош в четвертьфинале турнира в Монтеррее
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Касаткина: наконец-то я в финале!
8 апреля 2017, суббота. 23:15.
Теннис
После победы над немкой
Лаурой Зигемунд
в полуфинале турнира в
Чарльстоне
и выхода в первый в её карьере финал турнира WTA 19-летняя россиянка
Дарья Касаткина
от радости смогла только сказать: «Наконец-то я в финале!»
Видео доступно в официальном «твиттере» WTA
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина
Новости. Теннис
8 апреля 2017, суббота
23:15
Касаткина: наконец-то я в финале!
23:05
Зигемунд: в матче с Касаткиной будто кто-то выключил меня из сети
23:01
Кафельников: с первым финалом нашу красавицу Дарью Касаткину
22:52
Павлюченкова в 4-й раз вышла в финал турнира в Монтеррее
22:37
Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
22:23
Рублёв проиграл в первом раунде квалификации на турнире в Марракеше
21:42
Соловьёва вышла во 2-й раунд квалификации в Биле, Комардина завершила борьбу
20:38
Сборная Сербии досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с французами
20:25
Болелли и Сеппи сократили отставание от Бельгии в матче Кубка Дэвиса
19:13
Донской и Журбин не вышли во 2-й круг квалификации в Марракеше
18:47
Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:00
Текстовая онлайн-трансляция матча Зигемунд — Касаткина в Чарльстоне
15:53
Петкович: сравнила бы Льва Толстого с Каролиной Возняцки
15:25
Джокович: Кубок Дэвиса надо проводить по примеру чемпионата мира по футболу
15:02
В. Уильямс: вряд ли кто-то хочет, чтобы Федерер завершил карьеру
14:37
Сборная Казахстана вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
14:12
Иванишевич: только Джокович может остановить Надаля на «Ролан Гаррос»
12:59
Лучич-Барони: зрители поддерживали Роджерс, но вели себя уважительно
11:53
Возняцки: если Остапенко будет играть так каждый день, то станет первой в мире
11:33
Остапенко: старалась не отходить назад и каждый удар исполнять из корта
11:07
Сок может сыграть с Хаасом во втором круге турнира в Хьюстоне
10:59
Джокович: постепенно обретаю свою лучшую форму
09:44
Кербер: рада, что справилась с проблемами и вышла в полуфинал в Монтеррее
09:28
Павлюченкова: когда Бабош нашла свой ритм, я оставалась спокойной
09:25
Касаткина: теперь я знаю, в чём заключается моя игра
08:48
Джонсон и Сок принесли США первое очко в матче 1/4 финала КД с Австралией
06:20
Кербер победила Уотсон в Монтеррее, отыграв восемь брейк-пойнтов
04:15
Суарес-Наварро разгромила Корне в Монтеррее и может сыграть с Кербер
03:47
Остапенко победила Возняцки и стала последней полуфиналисткой Чарльстона
02:45
Павлюченкова обыграла Бабош в четвертьфинале турнира в Монтеррее
02:35
Лучич-Барони победила Роджерс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
00:32
Хромачёва и Стоянович вышли в полуфинал турнира в Монтеррее в парном разряде
00:18
Гарсия обыграла Боузрап и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
7 апреля 2017, пятница
23:29
Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне и сыграет с Касаткиной
22:52
Кузнецова: нам с Младенович нужно сыграться, но время для этого есть
21:31
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Бегу
21:26
Гоффен обыграл Сеппи и принёс Бельгии 2-е очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса
20:33
Троицки принёс Сербии 2-е очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Испанией
20:10
Шарди принёс 2-е очко Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Великобританией
19:51
Багдатис в матче Кубка Дэвиса проиграл 799-й ракетке мира
18:53
Дарси обыграл Лоренци в четвертьфинале Кубка Дэвиса
18:29
Джокович вывел Сербию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Испанией
17:49
Пуи обыграл Эдмунда и вывел Францию вперёд в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса
16:18
Текстовая онлайн-трансляция матча Бегу — Касаткина в Чарльстоне
15:21
Кузнецова: опасаюсь ли встречи с Шараповой? Нет, а чего тут бояться?
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
Бельгия — Италия в Шарлеруа
Австралия — США в Брисбене
Франция — Великобритания в Руане
Сербия — Испания в Белграде
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+