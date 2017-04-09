Остапенко сыграет с Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне

Латвийская теннисисткавышла в финал турнира в Чарльстоне, где станет соперницей россиянки. В полуфинале Остапенко в трёхсетовом поединке переиграла хорватскую спортсменку Мирьяну Лучич-Барони (11) со счётом 6:3, 5:7, 6:4.Матч продолжался 2 часа 7 минут. Остапенко совершила 6 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.Финальный поединок с участием Дарьи Касаткиной и Елены Остапенко состоится 9 апреля в 17:00 МСК.