Габашвили: по идее, у меня должно быть преимущество над Сандгреном

Россиянин Теймураз Габашвили, который вышел во второй круг квалификации на турнире в Хьюстоне после победы над канадцем Петером Полански со счётом 6:2, 7:6 (7:5), рассказал о ходе встречи.
«Во втором сете я почувствовал недомогание. Не знаю, причина в жаре или ещё в чём-то. Дышать и восстанавливаться оказалось тяжело. У меня был брейк-пойнт при счёте 4:2, я его не использовал, и в этот момент играть дальше стало действительно непросто. В общем, надо разбираться, но сейчас у меня даже голова кружится. Может быть, ел что-то не то или плохо спал. Кроме того, я из Майами вчера прилетел в 8 утра, почти не спал ночь. Возможно, в этом кроется причина.
Следующего соперника по квалификации, Тенниса Сандгрена, я давно не видел, но он сейчас на подъёме, выиграл челленджер. Всё в моих руках. Это грунт, я играю с американцем, по идее, у меня должно быть преимущество. Главное — восстановиться и выспаться», — рассказал Габашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Рывлиным.