Павлюченкова: чувствовала усталость, но старалась не концентрироваться на этом

Россиянка Анастасия Павлюченкова, переигравшая в полуфинале турнира в Монтеррее француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:4, поделилась впечатлениями от четвёртого в карьере выхода в финал этих соревнований.
«Я чувствовала усталость, но старалась не концентрироваться на этом, а бороться за каждое очко и пытаться показывать свой лучший теннис. Я была очень сосредоточена на победе и старалась найти дополнительную энергию.
Выход в финал — это всегда здорово. Конечно, хочется добиваться такого результата каждую неделю, но все турниры очень трудные, поэтому помимо хорошей игры часто требуется и удача. Я очень рада, что вышла в финал, особенно в Монтеррее. Теперь мне надо собраться и показать свою лучшую игру в финале», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.