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Джокович: даже победа на US Open не помешает мне сыграть в полуфинале КД

9 апреля 2017, воскресенье. 15:26. Теннис
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что собирается принять участие в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Франции, который пройдёт с 15 по 17 сентября.

«Французы добивались большого успеха в Кубке Дэвиса. Многие их игроки прогрессировали в этих соревнованиях благодаря помощи федерации. Я уверен, что они будут предельно мотивированы, потому что давно не выигрывали титул и помнят финал в 2010 году в Белграде. Я буду готов к полуфиналу. Даже если я выиграю US Open, это не будет проблемой. Наша задача — собрать наиболее сильный состав», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.
Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
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