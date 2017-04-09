Джокович: даже победа на US Open не помешает мне сыграть в полуфинале КД

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что собирается принять участие в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Франции, который пройдёт с 15 по 17 сентября.
«Французы добивались большого успеха в Кубке Дэвиса. Многие их игроки прогрессировали в этих соревнованиях благодаря помощи федерации. Я уверен, что они будут предельно мотивированы, потому что давно не выигрывали титул и помнят финал в 2010 году в Белграде. Я буду готов к полуфиналу. Даже если я выиграю US Open, это не будет проблемой. Наша задача — собрать наиболее сильный состав», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.