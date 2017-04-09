Тарпищев: сегодняшний финал Касаткиной – вопрос психологии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход 19-летней Дарьи Касаткиной в первый в её карьере финал турнира WTA в Чарльстоне, в котором россиянка сегодня сыграет с ровесницей из Латвии Еленой Остапенко.
«Любой выход в финал для молодых спортсменов – это достижение. Они играют очень неровно, на протяжении отдельного турнира у них нет одинаковых матчей по качеству игры. Несомненно, это достижение с большим знаком плюс.
Качественно Касаткина стала лучше играть, уже сами победы над Кербер, дважды в этом году, говорят о многом. Кербер — цепкий игрок, мощный по скорости полёта мяча, поэтому в отдельных матчах она играет на мировую десятку.
Пока рано говорить о том, что противостояние Касаткиной и Остапенко станет принципиальным в WTA-туре. Это молодые растущие игроки, они ещё не раз будут играть на уровне топ-20. Что касается личного противостояния, то сейчас очень много молодых, поэтому не думаю, что в ближайшее время будет такое явное преимущество одной из спортсменок. Всё будет решаться формой и состоянием физических кондиций в конкретный день, в конкретном матче.
Сегодняшний финал – вопрос психологии. Касаткина после Кербер проигрывала в матче. Это тот вариант, когда обыгрываешь сильнейших, а на следующий день «обязаловка» – обыграть ту, кто слабее предыдущего соперника. Это психологический момент, который надо пережить. У Касаткиной есть «обязаловка» — выиграть, потому что по качеству и разнообразию она посильнее, чем Остапенко. Но справится ли она с психологией – посмотрим. Объективно она посильнее, чем Остапенко», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.