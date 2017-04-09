Касаткина расплакалась во время речи победительницы турнира в Чарльстоне
9 апреля 2017, воскресенье. 21:47.
Теннис
19-летняя россиянка Дарья Касаткина
, завоевавшая на турнире категории «Премьер» в Чарльстоне
первый в карьере титул WTA в одиночном разряде, обыграв свою ровесницу Елену Остапенко
из Латвии со счётом 6:3, 6:1, расплакалась на церемонии награждения, перечисляя всех, кому она благодарна за то, что завоевала этот трофей.
«Прежде всего, я хочу поздравить Елену с хорошим турниром и пожелать ей удачи в новых стартах. Спасибо тебе, Владо, за отличные подсказки по ходу матча. Спасибо всей моей команде. Хочу поблагодарить всех спонсоров, судей, болбоев, организаторов, всех, кто приходил и следил за матчами. Спасибо всем, я вас люблю!» – сказала Касаткина на награждении.
Видео доступно в официальном «твиттере» WTA
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