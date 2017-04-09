Касаткина объяснила, почему из машин «Вольво» остановила выбор на внедорожнике
9 апреля 2017, воскресенье. 22:32.
Теннис
19-летняя россиянка Дарья Касаткина
, завоевавшая на турнире категории «Премьер» в Чарльстоне
первый в карьере титул WTA в одиночном разряде, рассказала о своём предпочтении, когда на пресс-конференции речь зашла о выборе автомобиля «Вольво» для путешествий по Словакии, где она тренируется.
«Я бы взяла большой внедорожник. Знаете, в Словакии не такие прекрасные дороги, как в США. Я хочу, чтобы у меня была большая машина, большая и вместительная машина», — цитирует Касаткину официальный «Твиттер» WTA.
Касаткина получит машину «Вольво» от спонсора турнира и может выбрать модель на свой вкус.