Касаткина: победа в Чарльстоне — это лучший момент в моей жизни

19-летняя россиянка Дарья Касаткина, завоевавшая на турнире категории «Премьер» в Чарльстоне первый в карьере титул WTA в одиночном разряде, поделилась впечатлениями от победы.
«Вчера вечером и всю ночь я не могла спать. Несколько раз просыпалась за ночь. Я так нервничала, вы даже не можете себе представить. Мне даже хотелось просто прийти на корт и чтобы всё сразу закончилось. Мне так больше не кажется. То, что произошло, стоило этого.
Мне нужно быть готовой к подобным ситуациям, которые никогда со мной не происходили. Так мало макияжа для фото. Нет, я шучу. Я пока просто не осознаю и наслаждаюсь каждым мгновением. Знаете, после последнего выигранного очка на корте я хотела, чтобы мгновение остановилось, потому что это лучший момент в моей жизни», — сказала Касаткина на пресс-конференции.