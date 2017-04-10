Веснина: после победы в Индиан-Уэллсе купила себе сумочку, ничего грандиозного

Россиянка, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале свою соотечественницу Светлану Кузнецову, дала интервью, в которой её спросили, понимает ли она, что ей теперь нельзя проигрывать рядовым соперницам и нужно стремиться к победе на турнире «Большого шлема».«Конечно, да. Эти цели, конечно же, есть. Но и соперницы на меня настраиваются уже совсем по-другому, это чувствуется. Я ощутила это уже в Майами, на следующей неделе после победы в Индиан-Уэллсе. Груз ответственности есть. С другой стороны, я сейчас хорошо играю и чувствую себя, мне не надо вешать на себя дополнительные нагрузки. Нужно просто стараться играть в теннис, показывать хорошую игру и бороться до конца. Если есть игра, то и результаты придут», — сказала Веснина в программе «Все на матч».У Весниной также поинтересовались, что она купила себе после победы на турнире в Индиан-Уэллсе. «Ничего грандиозного я себе не купила. А из мелочей — конечно же, сумочку», — ответила 30-летняя теннисистка.