Веснина объяснила, почему в финале спросила отца, в своём ли он уме

Россиянка, в марте ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале свою соотечественницу Светлану Кузнецову, рассказала, почему в финале спросила отца и по совместительству тренера, в своём ли он уме. Напомним, Веснина отыгралась со счёта 1:4 во втором сете и в итоге взяла партию — 7:5. Перевернуть ход поединка Елене помог диалог с отцом. «Ты не видишь, что ли, как она играет? Как я тебе сыграю с высокого, накрученного мяча короткий кросс справа? Пап, ты в своём уме? Ты что из меня делаешь? Ты как будто матча не видишь, в облаках витаешь», — сказала тогда Веснина своему отцу, вышедшему на корт для оказания разрешённой правилами WTA «тренерской помощи».«В этот момент у меня был конфликт с самой собой. Я понимала, что он правильные вещи говорит. Но мне это было неприятно, потому что я проигрывала — 1:4. Мне казалось, что я играю по плану, но вышел тренер и спросил, что я делаю.До этого у меня с папой не бывало таких столкновений. Титул на кону, было очень жарко, было физически тяжело выдерживать этот матч, у меня всё накопилось. Да я там уже практически проиграла на самом деле тот матч, 4:1 — это очень большое преимущество! Когда ты играешь с такой теннисисткой, как Светлана Кузнецова, в такой ситуации мало шансов вытащить матч.Конечно же в тот момент мне хотелось кричать. Папа вовремя вышел и сказал правильные вещи, которые нужно было сказать, взял удар на себя. После этого мы об этом моменте с ним даже не разговаривали», — сказала Веснина в программе «Все на матч».