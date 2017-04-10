Павлюченкова: может быть, в матче с Кербер мне немного повезло

Россиянкапрокомментировала победу над немкойв финале турнира в Монтеррее со счётом 6:4, 2:6, 6:1.«Прежде всего спасибо моему тренеру за поддержку. Не только на этой неделе, но вообще, за всё время нашей работы. Саймон, я тебя благодарю. Поздравляю Анжелику с хорошим матчем. Может быть, мне сегодня немного повезло, но у тебя впереди много успехов. Хочу поблагодарить организаторов турнира, с каждым годом тут становится всё только лучше. Конечно, спасибо всем спонсорам. И не могу не отметить зрителей, которые поддерживали нас на трибунах. Сейчас я просто очень рада, меня переполняют эмоции», — сказала Павлюченкова после матча.Для Павлюченковой эта победа на турнирах WTA в одиночном разряде стала 9-й в карьере, при этом четыре из них были одержаны в Монтеррее (2010, 2011, 2013, 2017).