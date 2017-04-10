Кербер уступит С. Уильямс первое место в рейтинге WTA 24 апреля

Американка Серена Уильямс в рейтинге WTA от 24 апреля вновь займёт первое место. Нынешняя первая ракетка мира, Анжелика Кербер из Германии, уступит лидерство, поскольку пропускает турнир в Штутгарте (24-30 апреля), который выиграла годом ранее. Соответственно, немка потеряет все рейтинговые очки, полученные за титул.
Напомним, Кербер во встрече с россиянкой Анастасией Павлюченковой в финале турнира в Монтеррее потерпела поражение со счётом 4:6, 6:2, 1:6. В случае победы Анжелика сохранила бы за собой первое место в рейтинге WTA.