Остапенко: это был не мой день

Представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне со счётом 3:6, 1:6.
«На протяжении всей недели я играла хорошо. Я обыграла несколько великолепных теннисисток, но сегодня был не мой день. Я не очень хорошо чувствовала мяч, много ошибалась, а Дарья всю игру отлично оборонялась.
Думаю, я стала стабильнее выступать на грунте, улучшила свою подачу и теперь двигаюсь лучше. Однако над многим ещё нужно поработать. Это хорошо, потому что я смогу улучшить своё положение в рейтинге», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.