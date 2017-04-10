Павлюченкова: в начале 2-го сета почувствовала: «Вот и всё, у меня уже нет сил»

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над немкой Анжеликой Кербер в финале турнира в Монтеррее со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
«Я просто ошеломлена и даже не осознаю, что выиграла свой четвёртый титул в Монтеррее. У некоторых игроков бывает четыре титула в сумме, а я завоевала четыре только здесь. Монтеррей занимает особое место в моём сердце. Именно здесь я выиграла свой первый титул, а затем добавила ещё три. Но трофей есть трофей. Я очень рада держать его в руках.
Играть в финале с первой ракеткой мира — это уже особенное событие, потому что все хотят сразиться с номером один. У тебя не так много шансов сделать это, а сегодня у меня была возможность. Обыграть её здесь — это нечто поразительное. Я просто наслаждаюсь этим моментом.
Если честно, во втором сете я ощущала нехватку энергии. Во-первых, сегодня было очень жарко, условия были непростые. Анжелика вынуждала меня бороться за каждое очко, и уже в первой партии я отдала немало сил. Первые три гейма второго сета были очень долгими, и я почувствовала: „Вот и всё, у меня уже нет сил“. Но это финал. Я просто постаралась сыграть как можно лучше и выложиться по максимуму. Мне нужно было найти хоть немного энергии и использовать её. Рада, что мне это удалось.
Мне нравится жаловаться, разрешите мне пожаловаться. Я иногда жалею себя: „Здесь так жарко, мне тяжело“. Но это не надуманные жалобы, условия действительно были непростые. Приезжая с других турниров, чувствуешь, что здесь условия другие.
Пожалуй, ещё несколько дней буду наслаждаться этой победой, но в теннисе всё устроено так, что уже через пару недель начинается новый турнир. Впереди Кубок Федерации и возможность сыграть за свою страну. Надеюсь сохранить нынешнюю форму на весь сезон, прибавить и к следующим соревнованиям быть в лучшем состоянии», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.