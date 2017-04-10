Росольска: по ходу матча мы с Хибино постаралась играть агрессивнее

Представительница Польши Алиция Росольска прокомментировала победу на турнире в Монтеррее в парном разряде. В финале она в дуэте с японкой Нао Хибино обыграла словенку Далилу Якупович и украинку Надежду Киченок со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
«Наши соперницы прибавили во втором сете, заиграли стабильнее. Они стали оказывать давление на нас. Мы уже не могли свободно играть в своей привычной манере. Нам нужно было действовать сосредоточеннее. Мы постарались чаще попадать первым мячом и играть агрессивнее, чтобы справиться с давлением. Важным оказался гейм при счёте 2:4. Мы взяли решающее очко, и это помогли в итоге выиграть партию. Мы впервые выиграли турнир WTA в паре», — цитирует Росольскую официальный сайт тура.