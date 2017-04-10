Росольска: по ходу матча мы с Хибино постаралась играть агрессивнее

Габашвили вышел в финал квалификации в Хьюстоне

Кербер вышла в финал турнира в Монтеррее и сыграет с Павлюченковой

Касаткина сыграет с Остапенко в финале турнира в Чарльстоне

Габашвили: по идее, у меня должно быть преимущество над Сандгреном

Кирьос победил Куэрри и вывел Австралию в полуфинал Кубка Дэвиса

Павлюченкова: чувствовала усталость, но старалась не концентрироваться на этом

Родина сыграет с Бабош в первом круге турнира в Биле

Кербер: не думаю о поражении от Павлюченковой в финале 2013 года

Димитров может сыграть с Робредо на турнире в Марракеше

Зимонич: спасибо капитану сборной Сербии, что поставил меня на парный матч

Александрова сыграет с Эррани, Хромачёва — с Аранго на старте турнира в Боготе

Сборная Беларуси победила Австрию и вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Касаткина: не знаю, что произойдёт в финале турнира в Чарльстоне

Джокович: даже победа на US Open не помешает мне сыграть в полуфинале КД

Португальцы не пустили сборную Украины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Тарпищев: Касаткина посильнее Остапенко, но в финале есть вопрос психологии

Гоффен обыграл Лоренци и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса

Соловьёва вышла в третий раунд квалификации на турнире в Биле

Азаренко вернётся в WTA-тур на турнире в Стэнфорде

Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли турнир в Чарльстоне в парном разряде

Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне, завоевав первый титул WTA в карьере

Касаткина расплакалась во время речи победительницы турнира в Чарльстоне

Касаткина объяснила, почему из машин «Вольво» остановила выбор на внедорожнике

Касаткина: победа в Чарльстоне — это лучший момент в моей жизни

Веснина — Касаткиной: ты большая молодец и великолепно провела неделю

Габашвили не сумел выйти в основную сетку на турнире в Хьюстоне

Веснина: после победы в Индиан-Уэллсе купила себе сумочку, ничего грандиозного

Хибино и Росольская победили на турнире в Монтеррее в парном разряде

Веснина объяснила, почему в финале спросила отца, в своём ли он уме

Павлюченкова победила Кербер и завоевала титул в Монтеррее

Кербер — Павлюченковой: это твой турнир

Павлюченкова: может быть, в матче с Кербер мне немного повезло

Кербер уступит С. Уильямс первое место в рейтинге WTA 24 апреля

Хачанов поднялся на 52-ю строчку в рейтинге ATP

Рублёв опустился на 47-ю позицию в чемпионской гонке ATP

Гахов опустился на 59-ю строчку в чемпионской гонке U21

Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке, Касаткина — на 16-ю

Касаткина: в финале я была готова провести на корте пять-шесть часов

Остапенко: это был не мой день

Павлюченкова: в начале 2-го сета почувствовала: «Вот и всё, у меня уже нет сил»

Читатели полагали, что матч Сербии будет самым напряжённым в 1/4 финала КД

Росольска: по ходу матча мы с Хибино постаралась играть агрессивнее

Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?

Бельгия — Италия в Шарлеруа 39 (8%) Австралия — США в Брисбене 104 (20%) Франция — Великобритания в Руане 110 (22%) Сербия — Испания в Белграде 257 (50%)

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