Веснина: победы показывают, какой в РФ намечается подъём в женском теннисе

На минувшей неделе российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина выиграли турниры WTA в Монтеррее и Чарльстоне соответственно. Успех подруг по национальной сборной прокомментировала олимпийская чемпионка Елена Веснина, которая в марте выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.
«Эта победа показывает, какой у нас намечается подъём в женском российском теннисе. Было небольшое затишье, а за этот месяц у нас три титула. Конечно же, это великолепный результат, поэтому поздравляю девочек с титулом.
Для женского российского тенниса эти победы будут мотивировать других девочек играть лучше и побеждать», — приводит слова Весниной НСН.