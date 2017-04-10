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175 лет назад 2016
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Викери и Костова вышли во 2-й круг на турнире в Боготе

10 апреля 2017, понедельник. 20:47. Теннис
Американка Сачия Викери в двух сетах победила соотечественницу Алиссу Майо (WC) в матче первого круга на турнире в Боготе со счётом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Викери 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету Майо 2 брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Викери сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и итальянкой Сарой Эррани.

В другом матче первого круга болгарка Елица Костова в двух сетах обыграла Грэйс Мин из США со счётом 6:3, 6:1.
Богота 2017 . 1-й круг
10 апреля 2017 года, понедельник. 18:30 МСК
Сачия
Викери
Алисса
Майо
6:0 6:2

Богота 2017 . 1-й круг
10 апреля 2017 года, понедельник. 18:30 МСК
Грэйс
Мин
Елица
Костова
3:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
10 апреля 2017, понедельник
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