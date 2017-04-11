Кербер: «Бавария», где я могу записаться на тестовую тренировку?

Немецкая теннисисткаявляется большим фанатом футбола. На своей официальной странице в «Фейсбуке» она поделилась видео, где показывает свои футбольные навыки в раздевалке турнира в Монтеррее, где она проиграла в финале россиянкеПока ещё первая ракетка мира, показав неплохое владение мячом, сделала шуточную подпись к размещенному видео: «Привет, «Бавария» (Мюнхен)! Я возвращаюсь в Германию в апреле. Где я могу записаться на тестовую тренировку?» — написала Кербер.