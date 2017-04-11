Маррей проиграл Федереру в выставочном матче, сыграв впервые за месяц

Британецпровёл первый матч за месяц, вернувшись в строй после травмы локтя. В благотворительном выставочном поединке первая ракетка мира проиграл швейцарцу— 3:6, 6:7 (5:7). Так называемый «Матч для Африки» продолжался почти полтора часа.Последний раз в официальном матче Маррей выходил на корт 11 марта на турнире в Индиан-Уэллсе, где во втором круге уступил канадцу Вашеку Поспишилу — 4:6, 6:7 (5:7). Из-за травмы британец пропустил «Мастерс» в Майами и четвертьфинал Кубка Дэвиса с Францией.Теперь Маррей планирует отправиться в Монте-Карло, где 16 апреля стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс».