Маррей предложил болбою занять его место на матчболе в игре с Федерером
11 апреля 2017, вторник. 02:48.
Теннис
В выставочном матче между британцем Энди Марреем
и швейцарцем Роджером Федерером
произошёл забавный инцидент. Его инициатором стал Маррей, который на тай-брейке второго сета при счёте 6:5 в пользу Федерера предложил сыграть следующий розыгрыш болбою. Юноша не растерялся и вышел на подачу, а Маррей под аплодисменты трибун занял его место.
Напомним, матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Федерера.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере»
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