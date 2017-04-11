Браун победил Монако и вышел на Джонсона на турнире в Хьюстоне

Немецкий теннисистсыграет с американцем(4) во втором круге турнира в Хьюстоне. На стадии первого круга Браун победил аргентинского спортсмена Хуана Монако в двухсетовом поединке со счётом 7:6, 6:3.Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Брауна 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта. Его соперник не совершил ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, реализовав 2 из 7 брейк-пойнтов.Матч второго круга между Брауном и Джонсоном состоится 12 апреля в 03:00 мск. Победитель этой встречи получит в соперники Фернандо Вердаско, Кевина Андерсона или Николаса Киккера.