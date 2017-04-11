Веснина раскритиковала Остапенко за речь после поражения от Касаткиной

Россиянка Елена Веснина в своём «твиттере» раскритиковала представительницу Латвии Елену Остапенко за то, что на церемонии награждения после проигранного россиянке Дарье Касаткиной финала на турнире в Чарльстоне та не отдала должного своей сопернице. Уроженка Тольятти оказалась сильнее со счётом 6:3, 6:1. После матча Остапенко просто сказала, что провела свой худший матч на неделе и осталась недовольна своей игрой.
«Что за речь произнесла Дарья Касаткина! Не могу сказать то же самое о её сопернице», — написала Веснина.