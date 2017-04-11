Арруабаррена: самое сложное в Боготе — привыкнуть к столь большой высоте

Испанка Лара Арруабаррена поделилась впечатлениями после победы над Конни Перрин из Швейцарии в матче первого круга на турнире в Боготе со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Думаю, самое сложное в Боготе — привыкнуть к столь большой высоте. Но ближе к концу матча и после нескольких игр ты начинаешь чувствовать себя гораздо лучше.
Моя соперница прошла через квалификацию, она уже провела здесь два матча, так что была готова к таким условиям. Первые дни в Боготе из-за высоты над уровнем моря получаются очень непростыми», — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.